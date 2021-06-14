WhatsApp'tan mesaj iletim sayısına sınırlama

WhatsApp'ta artık bir mesaj en fazla 5 kere iletilecek.

WhatsApp yeni bir özelliği açıklandı.

Şirket daha önce 20 olan mesaj iletme sınırını beşe düşürdü.

"YANLIŞ BİLGİLER YAYILMASIN"

Şirket bu uygulama ile yanlış bilgilerin yayılmasını önlemeye çalışıyor.

Buna göre, beş kere iletilen mesaja işaret konulacak ve alıcılar mesajı sadece bir kere iletebilecek.

DOĞRULAMA BÜYÜTECİ

WhatsApp ayrıca sık sık iletilen mesajlar için de doğrulama yapabileceğiniz bir büyüteç getiriyor.

Flash Call adı verilen bu özellik doğrulama şifresi girmeyi gereksiz hale getiriyor.

Sadece android cihazlara gelecek bu özellikten iOS kullanıcıları yararlanamayacak.