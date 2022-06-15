WhatsApp'a 'rahatsız etme' özelliği geliyor

WhatsApp, telefonlardaki 'rahatsız etme' özelliğini destekleyecek ve yapılan aramalar otomatik olarak sessize alınacak.

WhatsApp uygulamasına sürekli olarak yeni özellikler ekleyen geliştirici ekip, mesajlara emoji ile tepki verilmesini sağlayan özelliği geçtiğimiz haftalarda yayınlamıştı.

Meta bünyesinde yer alan uygulama, şimdi de "rahatsız etme" özelliğini aktif hale getirmeye hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi, telefonlarda yerleşik olarak gelen "rahatsız etme" modu açıldığında, tüm gelen çağrılar otomatik olarak sessize alınıyor.

WhatsApp destek verecek

WhatsApp uygulaması da telefonlardaki bu özelliğe destek verecek ve "rahatsız etme" modu açıldığında, gelen WhatsApp aramaları otomatik olarak sessize alınacak.

Öte yandan uygulama, gönderilen bir mesajı geri alma ve mesaj düzenleme gibi birkaç yeni özellik üzerinde çalışıyor.

Tüm bu yeniliklerin, testler tamamlandıktan sonra uygulamaya eklenmesi bekleniyor.