Whatsapp'tan sahte konum göndermenin en basit yolu

WhatsApp, konumunuzu gerçek zamanlı olarak izler ve kişilerinizle paylaşmanıza olanak tanır. Peki sahte bir konum göndermek istediğinizde ne yapmalısınız? Detaylarıyla anlattık.

Whatsapp'ın kurtarıcı özelliklerinden birisi de konum bilgisi gönderilebilmesi...

Konum atarak karşıdaki kişiye bir adres tarifi verebilir veya nerede olduğunuzu karşı tarafa bilgi olarak verebilirsiniz.

Ancak bir sürpriz veya şaka için yada kimsenin nerde olduğunuzu bilmesini istemediğiniz zamanlarda, sahte konum göndermek işinize yarayabilir.

Android ve İOS tabanlı İphone cihazlarda Whatsapp konum bilgilerini sahte konum olarak’da gönderme imkanı vardır.

Whatsapp'ta başka konum nasıl gönderilir sorusunu sizler için yanıtladık. İşte sahne konum yollamak için izlemeniz gereken adımlar...

WHATSAPP SAHTE KONUM NASIL GÖNDERİLİR?

ilk önce sahte konum göndereceğiniz kişinin sohbet bölümüne girin.

Mesajlar bölümünden "+" kısına tıklayarak "Konum Paylaş" seçeneğini açın. Burada açılan pencerede kendi bulunduğunuz yeri mavi işaret ile göreceksiniz.

Arama kısmına nerede sahte konum bildirimi yapacaksanız adresi yazın ve aratın; Bir mahalle , sokak , alış veriş merkezi , tarihi yer , cami , müze , spor salonu gibi direk isimleri yazın.

İstediğiniz yeri bulduğunuzda adres kısmında gelen yere dokunduğunuzda sahte konum bilgisi göndermiş oluyorsunuz. Böylece karşıdaki kişiye fake yer bildirimi atmış oluyorsunuz...