WhatsApp'tan sesli mesajları yazıya dönüştüren yeni özellik

WhatsApp, Transkript isimli yeni özellik sayesinde sesli mesajları otomatik olarak yazıya çevirip karşı tarafa iletebilecek.

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, çok yakında yeni bir özellikle karşımıza çıkacak.

WABetaInfo sitesinde yer alan habere göre, Transkript isimli bir özellik üzerinde çalışan uygulama, gönderilen sesli mesajları yazıya çevirebilecek.

Bu sayede kullanıcılar, kendilerine gönderilen sesli mesajların sesini açmadan, karşı tarafın ne söylediğini görebilecek.

SADECE iOS KULLANICILARI İÇİN

Transkript özelliği, şimdilik yalnızca iOS kullanıcılarına özel olarak geliştiriliyor. Çünkü bu özellik için, Apple’ın ses tanıma API’si kullanılıyor.

Bu sayede, sesli mesajların içeriği Facebook sunucularına gönderilmeyecek ve iOS işletim sisteminin dahili yapay zekası kullanılarak sesi yazıya dönüştürme işlemi yapılacak.





Transkript özelliği WhatsApp Beta'ya katılan iPhone sahipleri için önümüzdeki hafta kullanıma açılacak. Ancak özelliğin Android versiyonu hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamadı.