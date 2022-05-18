Petrol
111.9
-0.03%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
477.978
-1.01%
BTXN Coin
14.22
5.96%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    WhatsApp'tan yeni kaçış özelliği: Sessizce ayrılmanız mümkün

    WhatsApp'a gelecek yeni güncellemeyle, gruplardan kimse görmeden sessizce ayrılmanız mümkün olacak.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    WhatsApp'tan yeni kaçış özelliği: Sessizce ayrılmanız mümkün

    Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, her geçen gün yeni özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

    WhatsApp, uzun süredir test ettiği “Topluluklar” altyapısını resmi olarak tanıttı. Yeni tanıtımın ardından, uygulamada bazı değişiklikler olacak.

    WhatsApp gruplarından sessizce çıkış imkanı

    WhatsApp'ta gruplar oldukça sık kullanılsa da bazen kullanıcılar istemedikleri sohbetlere maruz bırakılıyor. Gruptan çıkan kullanıcılar ise "ayrıldı" bildirimiyle diğer kullanıcılar tarafından görülebiliyor.

    WhatsApp, geliştirdiği yeni özellikle gruptan ayrılanları sadece yöneticilerin görmesine izin verecek. Grup yöneticisi olmayanlar, gruptan çıkanları göremeyecek.

    WhatsApp tan yeni kaçış özelliği: Sessizce ayrılmanız mümkün #1


    İlginizi Çekebilir

    Esenler'de marketi boş bulan şahıs 5 bin lira çaldı
    3. Sayfa

    Esenler'de marketi boş bulan şahıs 5 bin lira çaldı

    Ümraniye'de çantada bulunan 10 bin 200 dolar sahibine teslim edildi
    3. Sayfa

    Ümraniye'de çantada bulunan 10 bin 200 dolar sahibine teslim edildi

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir