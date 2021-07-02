Euro
10.2931
0.02%
Dolar
8.6839
0.39%
Altın
499.17
1.02%
Borsa
1.372
-0.05%
Bitcoin
288.677
-1.30%
EXEN Coin
29.94
1.69%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    WhatsApp'tan yeni özellik: Bir Kez Görüntüle

    WhatsApp, gönderilen medyanın alıcı tarafından yalnıza bir kez görüntülenebileceği yeni bir özelliği kullanıcılara sunmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 16:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    WhatsApp'tan yeni özellik: Bir Kez Görüntüle

    2 milyara yaklaşan kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak geliştirilerek uygulamaya yeni özellikler ekliyor.

    Şu sıralar çoklu cihaz desteğiyle ilgili .çalışmalar yürüten geliştirici ekip, farklı bir özellik üzerinde daha çalışıyor: Bir Kez Görüntüle.

    Gönderilen medyanın, alıcı tarafından yalnıza bir kez görüntülenebilmesini sağlayan bu özellik, bazı kullanıcılara çoktan sunuldu.

    YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIR

    WaBetaInfo tarafından paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar, göndermek için galeriden medya seçtiklerinde. “Başlık ekleyin” çubuğunun sağ kısmında "1" simgesi ile karşılaşacak.

    Kullanıcılar, bu simgeye dokunup aktif ettiğinde, karşı tarafa gönderilen medyalar yalnızca bir kez görüntülenebilecek ve ardından silinecek.

    WhatsApp tan yeni özellik: Bir Kez Görüntüle #1

    Fotoğraflar, videolar ve GIF'ler için geçerli bu özellik gruplarda yapılacak paylaşımlarda da geçerli olacak. Gönderici, ayrıca gruplarda kimlerin medyayı açıp açmadığını da kontrol edebilecek.

    Alıcı, gönderilen medyayı bir kez görüntüleme şansına sahip olsa da medyanın ekran görüntüsünü alıp kalıcı olarak saklayabilir. WhatsApp'ın bu konuda nasıl bir önlem alacağı ise şimdilik bilinmiyor.

    Bir Kez Görüntüle özelliği, Android WhatsApp 2.21.14.3 sürümünde beta kullanıcıları için kullanıma sunulmuş durumda.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir