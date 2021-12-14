WhatsApp'tan yeni son görülme özelliği: Herkes göremeyecek

Whatsapp, yeni gizlilik özelliklerini hayata geçiriyor. Artık rehberde kayıtlı olmayan kişiler, son görülme zamanını göremeyecek. İşte WhatsApp'ın yeni adımına dair detaylar...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına daha detaylı gizlilik özellikleri sunacak.

Dünya çapında yaklaşık 1,6 milyar kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması, yeni bir özelliğini yayınladı.

Uygulamadaki profil fotoğrafları, hakkında bilgileri ve son görülmeler gibi özellikleri gizlerken; "“Herkes”, “Kişilerim” veya “Kimse" gibi seçenekler seçilebiliyor.

WHATSAPP SON GÖRÜLME DIŞARIYA KAPANDI

Ancak sistemdeki bir açık nedeniyle, rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler sizin numaranızı ekleyip, son görülmenizi kontrol edebiliyordu.

WhatsApp sessiz sedasız uygulamaya aldığı son güncellemeyle bu durumu ortadan kaldırdı.

Bu özellikle birlikte, artık rehberinizde kayıtlı olmayan kişiler, dışarıdan son görülme zamanınızı göremeyecek.