Whatsapp’tan yepyeni özellik! 3D Avatar özelliği nedir? Whatsapp avatar nasıl oluşturulur?

Meta uygulama ailesi, Whatsapp'ta avatar özelliğini duyurdu. Artık sohbetlerde avatarlar kullanılabilecek. İşte kullanım detayları...

Popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp’a yeni bir özellik geldi. Artık Whatsapp’ta kişiselleştirilmiş bir avatar ve çıkartma paketi oluşturabilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda Facebook’un bitmoji benzeri avatarları yayınlanmaya başlamıştı. Meta uygulaması kapsamında daha önce Facebook, Messenger ve Instagram’da görülen avatarlar artık Whatsapp’ta da yerini aldı.

Artık Whatsapp’ta profil fotoğrafı olarak kişiselleştirilmiş avatarlar kullanılabilecek. Aynı zamanda farklı duygu ve eylemleri yansıtan 36 özel çıkartma arasından seçim yapılabilecek.

Avatar özelliği, birkaç aydır beta sürümünde test ediliyordu. 7 Aralık 2022 tarihinden itibaren tüm dünyada kademeli olarak kullanıma sunulacak.

Ayrıca Mark Zuckerberg, geçtiğimiz Haziran ayında, Avatars Store isimli avatarlara özel bir mağaza açacaklarını duyurmultu. Kullanıcılar, avatarlarına dijital kıyafetler alabilecek. Meta uygulama ailesi bu plana Whastapp’ı da dahil edebilir.

Whatsapp avatar nasıl oluşturulur?

WhatsApp’ın en son sürümüne güncelledikten sonra, özel avatarınızı oluşturmak için uygulama ayarlarında yeni Avatar seçeneğine gidin.

İşiniz bittiğinde, aynı menüden Profil fotoğrafı seçeneğini belirleyerek avatarınızı profil fotoğrafınız olarak kullanabilirsiniz.

Özel çıkartma paketinizi kullanmak için bir sohbet açın, Emoji düğmesine dokunun ve alttaki araç çubuğundan yeni avatar çıkartma paketi seçeneğini seçin.

Avatar nedir?

WhatsApp'ın geliştirmeye devam ettiği “Avatar” özelliğinin amacı, kişilerin kendi sanal karakterlerini ya da kopyalarını oluşturması ve bunu uygulama içerisinde kullanabilmesini sağlamak