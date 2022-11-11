Wi-Fi sorununu çözen iOS 16.1.1 yayınlandı

Apple, iPhone kullanıcılarının yaşadığı Wi-Fi hatası ve diğer bazı sorunları çözen iOS 16.1.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, geçtiğimiz haftalarda ise iOS 16.1 güncellemesini yayınlayarak sorunları çözmüşQtü.

Wi-Fi sorunu ortaya çıktı

Reddit, Twitter ve Apple Destek topluluk forumlarındaki şikayetlere göre kullanıcılar, iOS 16.1'i yükledikten sonra Wi-Fi bağlantısında kopmalar meydana geldiğini rapor ediyor.

iOS 16.1.1 yayınlandı

Apple, iPhone kullanıcılarının yaşadığı Wi-Fi hatası ve diğer bazı sorunları çözen iOS 16.1.1 güncellemesini iPhone'lara dağıtmaya başladı.

296 MB boyutundaki güncelleme, daha önce bildirilen ve en çok konuşulan Wi-Fi sorununu çözüyor. Kullanıcıların yaşadığı bekleme konumunda Wi-Fi bağlantısının düşmesi / kopması gibi bu sorun, güncelleme ile çözüme kavuşuyor.

Diğer yandan, düzenli olarak güncellenen güvenlik yaması da bu sürümle iPhone'lara geliyor.