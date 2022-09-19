Windows 10 21H1 desteği aralıkta sona eriyor

Microsoft, aralık ayından itibaren Windows 10 21H1 için güncelleme yayınlamayı keseceğini duyurdu.

2015 yılında piyasaya sürülen ve şu anda dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip Windows 10, yavaş yavaş yerini yeni işletim sistemi sürümüne bırakacak.

Windows 11'in tanıtılmasının ardından yavaş yavaş Windows 10 desteğini kesmeye başlayan şirket, kullanıcıları Windows 11'e geçmeye teşvik edecek.

Windows 10 21H1 desteği bitiyor

Microsoft, 13 Aralık'tan itibaren Windows 10 21H1 için güncelleme yayınlamayı durduracak. Şirket, üç ay içinde Windows 10 21H1'i desteklemeyi bırakacağını kullanıcılara bildirmeye başladı.

Artık desteklenmeyeceği belirtilen Windows 10 21H1 sürümleri ise şu şekilde:

Windows 10 Enterprise, sürüm 21H1

Windows 10 Enterprise çoklu oturum, sürüm 21H1

Windows 10 Education, sürüm 21H1

Windows 10 IoT Enterprise, sürüm 21H1

Windows 10 Home, sürüm 21H1

Windows 10 Pro, sürüm 21H1

Windows 10 Pro Education, sürüm 21H1

Windows 10 Pro for Workstations, sürüm 21H1

Microsoft 14 Ekim 2025’e kadar Windows 10'un bazı sürümlerine desteğini sürdürecek. Ancak bu süreçten sonra, Windows 10'a olan destek sona erecek.

Ekim 2025'ten sonra, Windows 10 işletim sistemi çalıştıran cihazlar artık güvenlik ve kalite güncellemeleri almayacak.