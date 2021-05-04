Windows 10, Adobe Flash desteğini sonlandırıyor

Microsoft, Windows 10 21H1 güncellemesi ile birlikte şu anda devam eden Adobe Flash desteğinin yaz aylarında tamamen sonlanacağını açıkladı.

İlk olarak 1996 yılında kullanıma sunulan ve günümüzde artık popülerliğini kaybeden flash içeriklerine, artık Adobe tarafından bile destek sunulmuyor.

Birçok kritik güvenlik açığına sahip flash platformu, ayrıca sık sık kimlik avı dolandırıcılığı için de kullanıldı ve popülerliğini her geçen gün kaybetti.

Örneğin Google, 2020 yılının başlarına doğru flash içeriğe sahip internet sitelerini artık arama sonuçlarında göstermeyeceğini duyurmuştu.

Bir dönem internet sitelerinin vazgeçilmez multimedia aracı olan Flash, 31 Aralık 2020 tarihinde resmen sonlanmıştı. Ancak Windows 10, halihazırda Flash platformunu desteklemeye devam ediyor.





WINDOWS DESTEĞİ DE SONLANIYOR

Microsoft, Windows 10 21H1 sürümü ile birlikte şu anda devam eden Adobe Flash desteğinin yaz aylarında tamamen sonlanacağını duyurdu.

Haziran ayında yayınlanacak KB4577586 güncellemesi ile birlikte, 1809 ve üzeri Windows 10 sürümleri, Adobe Flash desteğini tamamen kaybedecek.

Temmuz ayındaki KB4577586 güncellemesi ise Windows 10 1607 ve 1507 sürümleri ile birlikte Windows 8.1'in Flash desteğini sonlandıracak.