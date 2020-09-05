Windows 10'da yer alan oyun modu, bazı oyunların performansını düşürüyor

Windows 10'da yerleşik halde bulunan oyun modu özelliği aktif edildiğinde, Call of Duty: Warzone ve League of Legends dahil olmak üzere birçok oyunda takılmalara neden oluyor.

Microsoft tarafından ilk olarak 2017'de tanıtılan ve Windows 10'un içinde yerleşik halde bulunan oyun modu özelliği, oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi yaşatmak için hayata geçirildi.

Söz konusu özellik, işlemci ve ekran kartı kaynaklarını optimize ederek bu kaynakların oyun odaklı kullanılmasını sağlıyor. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan yeni bilgilere göre oyun modu, oyunların performansını artıracağı yerde iyice düşürüyor.

OYUNLARDA TAKILMALARA NEDEN OLUYOR

Call of Duty: Warzone ve MOBA League of Legends başta olmak üzere birçok oyunda takılmalara neden olan Windows 10 oyun modunun, AMD ve NVIDIA grafik kartlarında çalışan bilgisayarları etkilediği iddia ediliyor.





AMD tarafında Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480 ve R9 290'a sahip bilgisayarlar, NVIDIA tarafında ise Geforce GTX 980 ve GTX 1080 Ti kullanan bilgisayarların oyun modu açıkken daha çok sorun yaşadığı söyleniyor.

OYUN MODU NASIL KAPATILIR

Eğer siz de performans kaybı yaşamak istemiyorsanız, Windows 10'da yer alan oyun modu seçeneğini Ayarlar > Oyun > Oyun modu yolunu izleyerek kapatabilirsiniz.