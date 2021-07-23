Euro
10.0716
-0.07%
Dolar
8.5544
-0.11%
Altın
496.06
-0.3%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
277.447
1.53%
EXEN Coin
24.70
-0.12%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Windows 10'daki düşük FPS sorunu çözülüyor

    Microsoft, Windows 10'da aylardır devam eden oyunlardaki düşük FPS sorununun yeni güncelleme ile çözüleceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2021 - 11:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Windows 10'daki düşük FPS sorunu çözülüyor

    Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

    Microsoft'un Windows 10 için nisan ayında yayınladığı KB500842 kodlu bir güncelleme, oyun performansını gözle görülür bir şekilde düşürmesiyle biliniyor.

    ABD'li şirket, son zamanlarda oyuncuları çileden çıkaran düşük FPS sorununu çözebilmek için çalışmalar yürütüyor.

    Daha önce KB5004327 güncellemesini yayınlanan şirket, bazı kullanıcılar için sorunu çözüme kavuşturmuştu. Ancak hala söz konusu FPS sorununu yaşayan birçok oyunsever var.

    SORUN KÖKTEN ÇÖZÜLECEK

    Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre, Windows 10 21H2 güncellemesi sorunu tamamen çözecek. Ancak Windows 10 21H2 güncellemesinin geliştirici sürüm notlarında yer alan açıklamaya göre, güncellemenin yayınlanması birkaç ay daha sürebilir.

    window s10

    Eğer siz de Windows 10'da performans kaybı yaşıyorsanız, güç seçeneklerinden "Yüksek Performans" seçeneğini seçip, ardından "oyun modu" özelliğini kapatabilirsiniz.

    oyun

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir