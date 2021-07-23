Windows 10'daki düşük FPS sorunu çözülüyor

Microsoft, Windows 10'da aylardır devam eden oyunlardaki düşük FPS sorununun yeni güncelleme ile çözüleceğini açıkladı.

Microsoft'un Windows işletim sistemi için yayınladığı güncellemeler, genellikle sorunları çözmekten çok yeni sorunlar yaratması ile biliniyor.

Microsoft'un Windows 10 için nisan ayında yayınladığı KB500842 kodlu bir güncelleme, oyun performansını gözle görülür bir şekilde düşürmesiyle biliniyor.

ABD'li şirket, son zamanlarda oyuncuları çileden çıkaran düşük FPS sorununu çözebilmek için çalışmalar yürütüyor.

Daha önce KB5004327 güncellemesini yayınlanan şirket, bazı kullanıcılar için sorunu çözüme kavuşturmuştu. Ancak hala söz konusu FPS sorununu yaşayan birçok oyunsever var.

SORUN KÖKTEN ÇÖZÜLECEK

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre, Windows 10 21H2 güncellemesi sorunu tamamen çözecek. Ancak Windows 10 21H2 güncellemesinin geliştirici sürüm notlarında yer alan açıklamaya göre, güncellemenin yayınlanması birkaç ay daha sürebilir.

Eğer siz de Windows 10'da performans kaybı yaşıyorsanız, güç seçeneklerinden "Yüksek Performans" seçeneğini seçip, ardından "oyun modu" özelliğini kapatabilirsiniz.



