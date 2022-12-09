Windows 11 ekran kaydı özelliğine kavuştu

Microsoft, Windows 11 işletim sistemindeki Ekran Alıntısı Aracı'na ekran kaydı özelliği ekledi.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, yeni özelliklere kavuşmaya devam ediyor.

Windows 11'e ekran kaydı özelliği geldi

Microsoft, Windows 11 işletim sistemindeki Ekran Alıntısı Aracı'na ekran kaydı özelliği ekledi.

Böylece kullanıcılar, ekran kaydı alabilmek için üçüncü taraf programlara gerek duymayacak.

Güncelleme şu an için sadece Geliştirici Kanalı'ında yer alan (Dev Channel) Windows Insider üyelerine sunuldu. Yeni özellik, testlerin ardından tüm kullanıcıların erişimine açılacak.