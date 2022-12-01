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    Windows 11 oyun performans sorunu çözüldü

    Microsoft, bazı Windows 11 kullanıcılarının oyun performansı sorunlarını gideren güncellemeyi yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 14:36
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    Windows 11 oyun performans sorunu çözüldü

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

    Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, zaman zaman güncellenerek yeni özelliklerine kavuşuyor.

    Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Windows 11 kalite güncellemesi, oyunlarda ciddi performans düşüşlerine neden oldu.

    Microsoft, sorunu çözdü

    Microsoft, kullanıcıların bazı oyunlarda düşük performans veya takılma sorununa neden olan hata için bir düzeltme yayınladı.

    Kullanıcılar, KB5020044 numaralı güncellemeyi kurarak performans sorunlarından kurtulabilir.

    Eğer halihazırda Windows 11 22H2 sürümündeyseniz ve performans sorunu yaşıyorsanız Ayarlar > Windows Update kısmına giderek güncellemeleri denetleyin ve ardından KB5020044 yamasını yükleyin.

    windows 11


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