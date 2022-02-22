Windows 11 Pro, internet bağlantısı olmadan yüklenemeyecek

Yakında güncellenecek Windows 11 Pro'yu yüklemek için Microsoft hesabı ve internet bağlantısı zorunlu olacak.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, bir dizi güvenlik önlemine kavuşacak.

Şu anda Windows 11 Pro kullanıcıları, işletim sisteminin ilk kurulumu sırasında yerel bir hesap oluşturup internet olmadan da yükleme yapabiliyor.

İNTERNER BAĞLANTISI ZORUNLU OLUYOR

Güvenlik için bu ayarı değiştirecek Microsoft, Windows 11 Pro'yu yüklemek için Microsoft hesabı ve internet bağlantısını zorunlu hale getirecek. Bu yaklaşım Windows 11 Home'da zaten vardı.

Windows 10 kullanıcılarını aktif olarak Microsoft hesaplarını kullanmaya zorlamaya başlayan Microsoft, bu hamlesiyle Windows 11 kullanıcılarını da hedef alacak.

Şu anda Windows 11 Pro kullanıcıları, kurulum sırasında PC'nin internet bağlantısını keserek ve bunun yerine yerel bir kullanıcı hesabı oluşturarak Microsoft hesabı açma zorunluluğunu ortadan kaldırabiliyor.