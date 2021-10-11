Windows 11, Ryzen işlemcili bilgisayarları yavaşlatıyor

AMD, yeni Windows 11 işletim sisteminin Ryzen işlemcili bilgisayarlardaki uygulamaların performansını yavaşlattığını kabul etti.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz günlerde resmen kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, beraberinde bazı sorunları da getirdi.

AMD RYZEN İŞLEMCİLİ PC'LERİ YAVAŞLATIYOR

AMD, yeni Windows 11 işletim sisteminin Ryzen işlemcili bilgisayarlardaki uygulamaların performansını yüzde 15'e kadar yavaşlattığını kabul etti.

ABD'li şirket Microsoft ise bu sorunu ortatan kaldırmak için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Etkilenen uygulamaların çoğu yüzde 3-5 oranında yavaşlasa da oyunlarda bu oran yüzde 15'lere kadar çıkabiliyor.

Sorunu çözmek için Microsoft ile birlikte çalışmalarını sürdüren AMD, düzeltme yamasının ekim sonuna kadar yayınlanacağının sözünü verdi.