Windows 11 sistem gereksinimleri güncellendi

Microsoft, Windows 11'in sistem gereksinimlerini güncelledi. Bazı yeni işlemciler de uyumluluk listesine eklendi.

Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirdi.

Windows 11'i bilgisayarınıza yüklemek için ise bazı sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekiyor.

GEREKSİNİMLER GÜNCELLENDİ

Microsoft, kapsamlı testler sonucunda Intel Core X serisi, Xeon W serisi ve Intel Core 7820HQ işlemcileri de uyumluluk listesine ekledi. Ancak AMD Zen işlemcilerinin ilk nesli uyumluluk listesinde yer almıyor.

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WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1 GHz 64 bit çift çekirdekli işlemci (Tüm işlemciler dahil değil.)

4 GB RAM

64 GB depolama

9 inç ekran

1366 x 768 piksel çözünürlük

DirectX 12 uyumlu grafik kartları / WDDM 2.x

TPM 2.0 güvenlik çipi

Yukarıda yer alan Windows 11 sistem gereksinimleri, Microsoft tarafından kesinleştirildi.

Şirket, gereksinimleri karşılamayan sistemler için en iyi seçeneğin Windows 10 olduğunu ve bu işletim sistemine olan desteğin 14 Ekim 2025 tarihine kadar devam edeceğini söylüyor.

DESTEKLENMEYEN SİSTEMLERE YÜKLENEMEYECEK

Microsoft, desteklenmeyen donanıma sahip kullanıcılar için Windows 11'e yükseltmenin engelleneceğini duyurdu.

Cihazları daha üretken ve güvenli tutmak için böyle bir yol izlediğini belirten şirket, telemetri verilerini kullanarak cihaz uyumluluğunu belirleyebilecek ve uyumsuz sistemlerde, Windows Update üzerinden kurulum engellenecek.

Tüm bunlara ek olarak Windows 11, artık yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarlarda yerleşik olarak bulunan TPM 2.0 güvenlik çipi istiyor. Bu çipe sahip olmayan bilgisayarlar, Windows 11 için uyumlu sayılmıyor.