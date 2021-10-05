Windows 11 yayınlandı: İşte adım adım indirme rehberi

Microsoft, Windows 11'in kararlı sürümünü tüm kullanıcılar için kullanıma sundu. Windows 10 kullanıcılarının ücretsiz geçiş yapabileceği Windows 11'i nasıl yükleyebileceğinizi anlattık.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, bugün resmen kullanıma sunuldu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirmişe benziyor.

Windows 11'i bilgisayarınıza yüklemek için ise bazı sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekiyor. Ayrıca Windows 10 kullanıcıları, hiçbir ücret ödemeden yeni sürüme geçiş yapabiliyor.

Windows 11 yükleme adımlarına geçmeden önce, sistem gereksinimlerini bir kez daha hatırlayalım.

WINDOWS 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1 GHz 64 bit çift çekirdekli işlemci (Tüm işlemciler dahil değil.)

4 GB RAM

64 GB depolama

9 inç ekran

1366 x 768 piksel çözünürlük

DirectX 12 uyumlu grafik kartları / WDDM 2.x

TPM 2.0 güvenlik çipi

Microsoft, gereksinimleri karşılamayan sistemler için en iyi seçeneğin Windows 10 olduğunu ve bu işletim sistemine olan desteğin 14 Ekim 2025 tarihine kadar devam edeceğini söylüyor.

WINDOWS 11 BİLGİSAYARIMLA UYUMLU MU

ABD'li şirket, TPM 2.0 güvenlik çipi olmayan bilgisayarlara Windows 11 yüklenemeyeceğini daha önce açıklamış ve oldukça tepki çekmişti. Bu nedenle, Windows 11 yüklemeden önce yukarıdaki sistem gereksinimlerini karşılamanız gerekiyor.

Bunu yapabilmek için, öncelikle Microsoft'un sunduğu uyumluluk aracı olan Windows PC Health uygulamasını bilgisayarınıza indirin. Programı çalıştırdıktan sonra, aşağıdaki ekrandan "Şimdi denetle" butonuna tıklayın ve bekleyin.

Program, bilgisayarınızı kontrol ettikten sonra sistemizin Windows 11 destekleyip desteklemediğini karşınıza çıkaracak.

Genellikle bilgisayarın depolama alanı, RAM miktarı ve işlemci modeli herhangi bir sorun yaratmazken, TPM 2.0 güvenlik çipi birçok bilgisayarda yer almadığından, uyumululuk sorunu ortaya çıkabiliyor. Microsoft, bu kullanıcılar için Windows 10'un daha güvenli olduğunu söylüyor.

WINDOWS 11 NASIL İNDİRİLİR VE KURULUR

Windows 11'i iki farklı şekilde bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz: Eğer yedekleme ile uğraşmak istemiyorsanız Windows Update üzerinden veya sıfırdan kurulum için indirme yoluyla.

Windows Update üzerinden Windows 11 kurulumu:

1- Başlat > Ayarlar > Güncelleştirme ve Güvenlik yolunu izleyin.

2- Sol tarafta yer alan menüde bulunan "Windows Update" seçeneğine tıklayın. Bilgisayarınız destekliyorsa, Windows 11 indirme seçeneği karşınıza çıkacak.

3- Eğer sisteminiz desteklemiyorsa, "Bu bilgisayar şu anda Windows 11 için olan tüm sistem gereksinimlerini karşılamıyor." şeklinde bir uyarı alacaksınız.

4- Windows Update aracılığıyla Windows 11 indirme işlemini yaptıktan sonra, yönergeleri takip edin ve kurulumu tamamlayın.

Windows 11 temiz kurulum ile yükleme

1- Microsoft'un Windows 11 için hazırladığı indirme web sitesine gidin. "Windows 11 Yükleme Medyası Oluşturma" başlığı altında bulunan "Hemen indirin" butonuna tıklayın. (Buradan Windows 11 iSO dosyası da oluşturabilirsiniz.)

2- İndirdiğiniz dosyaları Rufus gibi uygulamalar aracılığıyla bir USB belleğe veya DVD'ye yazdırın.

3- Windows 11 yüklediğiniz USB bellieğinizi veya DVD'nizi bilgisayara takılı halde bırakın ve sisteminizi bu aygıtlar üzerinden boot yapın.

4- Windows 11 kurulum yönergelerini takip edin.