Windows 11, yedi farklı sürümle yayınlanacak

Windows 11, yedi farklı sürümle yayınlanacak

Kullanıcıların merakla beklediği Windows 11, yedi farklı sürümle piyasaya sürülecek.

Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirdi.

Kullanıcıların merakla beklediği yeni nesil Windows'la ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Sızan bilgilere göre Windows 11, 7 farklı sürümle piyasaya çıkacak.

WINDOWS 11 SÜRÜMLERİ

Yayınlanan belgelere göre yeni Windows 11, aşağıdaki sürümleri içerecek:

Windows 11 Pro

Windows 11 Home

Windows 11 Education

Windows 11 Pro Education

Windows 11 Pro for Workstation

Windows 11 Enterprise

Windows 11 Mixed Reality

Söz konusu sürümlerin hangi özelliklerle biribirlerinden ayrılacağı şimdilik bilinmiyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella'nın son 10 yılın en önemli güncelleştirmesi olarak kabul ettiği yeni Windows 11 sürümü, önümüzdeki sonbahar döneminde piyasaya sürülecek.

Windows 10 kullanıcıları için ücretsiz bir yükseltme olarak dağıtılacak Windows 11, isteğe bağlı olarak sunulacak.