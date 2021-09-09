Windows 11 yüklü ilk laptoplar: Lenovo Yoga Slim 7

Lenovo’nun yeni Yoga Slim 7 dizüstü bilgisayar serisi, Windows 11 yüklü olarak satışa çıkan ilk laptoplar olacak.

Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11'in kararlı sürümü, 5 Ekim'de yayınlanacak.

Yayınlanmasına kısa bir süre kala, Windows 11 yüklü olarak satışa sunulacak ilk laptop modelleri de belli oldu. Lenovo, ilk Windows 11 üyeleri olan Yoga Slim serisini resmen duyurdu.

YOGA SLIM 7 CARBON NELER SUNUYOR

Yoga Slim 7 Carbon, firmanın 180 derece açılabilen incelik odaklı dizüstü modeli olma özelliğine sahip.

"Dünyanın en incesi" sloganını kullanan cihazda, 14 inçlik Samsung OLED ekrana yer veriliyor. 90Hz tazeleme hızına sahip ekran, 600 nit parlaklık değerine çıkıyor ve DCI P3 renk uzayının tamamını kapsıyor.

AMD Ryzen 5800U işlemcisinden güç alan laptop, ekran kartı olarak ise Nvidia GeForce MX450 modeline yer veriyor.

16GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 1TB’a kadar PCIe M.2 SSD depolama seçenekleri olan Yoga Slim 7, tek şarjla 14.5 saate kadar kullanım vadediyor.

14.9mm kalınlık ve 1.1Kg ağırlık sunan Yoga Slim 7 Carbon modeli 1289 dolar başlangıç fiyat etiketine sahip.

YOGA SLIM 7 PRO ÖZELLİKLERİ

Yoga Slim 7 Pro modelinde ise 16 inçlik QHD dokunmatik ekran, 120Hz tazeleme hızı ve 500 nit parlaklık değeri karşımıza çıkıyor.

AMD Ryzen 7 5800H modeline kadar işlemciler ve GeForce RTX 3050 modeline kadar ekran kartı seçenekleri satışa çıkacak laptoplarda, 16GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar PCIe M.2 SSD depolama seçenekleri bulunuyor. Yoga Slim 7 Pro için de 1449 dolar başlangıç fiyatı belirlendi.