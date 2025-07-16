Windows 11'e pil tasarrufu için yeni bir özellik eklenecek

Teknoloji devi Microsoft, Windows 11 dizüstü bilgisayarlar için pil ömrünü önemli ölçüde artırabilecek "uyarlanabilir enerji tasarrufu" adını verdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Mevcut enerji tasarrufu modunun aksine, bu yenilikçi mod, pil doluyken bile gerçek zamanlı olarak çalışarak güç kullanımını optimize ediyor.

EKRAN PARLAKLIĞI AYNI KALACAK, TASARRUF ARKA PLANDA YAPILACAK

Uyarlanabilir enerji tasarrufu modu, dizüstü bilgisayarınız boşta olduğunda veya hafif görevler gerçekleştirirken otomatik olarak devreye giriyor.

Ekran parlaklığını azaltmak yerine, kritik olmayan güncellemeleri duraklatmak veya bazı arka plan uygulamalarının senkronizasyonunu engellemek gibi yöntemlerle güç tasarrufu sağlıyor.

ÖZELLİĞİ MANUEL OLARAK AÇMAK GEREKECEK

Bu yeni özellik şu anda Windows 11 Canary Channel test kullanıcıları tarafından deneniyor ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Ancak bu özellik isteğe bağlı olacak, yani otomatik olarak açılmayacak ve kullanıcıların ayarlardan manuel olarak etkinleştirmesi gerekecek.