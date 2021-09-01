Windows 11'in çıkış tarihi belli oldu

Microsoft, hazırladığı yeni bir blog gönderisinde Windows 11 işletim sisteminin çıkış tarihini 5 Ekim olarak açıkladı.

Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11'in kararlı sürümünün ne zaman kullanıcılara sunulacağı merak ediliyordu.

WINDOWS 11, 5 EKİM'DE GELİYOR

Microsoft, Windows Insider kullanıcılarının bir süredir test ettiği Windows 11 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Şirketin resmi blog sayfasından yapılan açıklamada, Windows 11'in kararlı sürümünün,5 Ekim'de resmen kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre, sistem gereksinimlerini karşılayan bilgisayarlar, 5 Ekim'de güncelleme almaya başlayacak.

YÜKSELTME ÜCRETSİZ

Daha önce de yapılan ücretsiz yükseltme açıklamasını tekrar eden Microsoft, yükseltme sırasında herhangi bir ödeme yapılmayacağını belirtti.





Ayrıca Microsoft'un iş birliği yaptığı teknoloji şirketleri de yine 5 Ekim itibarıyla Windows 11'le kutudan çıkan bilgisayarlarını satışa sunmaya başlayacak.

WINDOWS 11 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

1 GHz 64 bit çift çekirdekli işlemci (Tüm işlemciler dahil değil.)

4 GB RAM

64 GB depolama

9 inç ekran

1366 x 768 piksel çözünürlük

DirectX 12 uyumlu grafik kartları / WDDM 2.x

TPM 2.0 güvenlik çipi

Yukarıda yer alan Windows 11 sistem gereksinimleri, Microsoft tarafından kesinleştirildi.

Şirket, gereksinimleri karşılamayan sistemler için en iyi seçeneğin Windows 10 olduğunu ve bu işletim sistemine olan desteğin 14 Ekim 2025 tarihine kadar devam edeceğini söylüyor.

Microsoft, desteklenmeyen donanıma sahip kullanıcılar için Windows 11'e yükseltmenin engelleneceğini duyurdu.

Tüm bunlara ek olarak Windows 11, artık yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarlarda yerleşik olarak bulunan TPM 2.0 güvenlik çipi istiyor. Bu çipe sahip olmayan birçok bilgisayar, Windows 11 için uyumlu sayılmayacak.

