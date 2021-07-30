Windows 11'in herkese açık ilk beta sürümü kullanıma sunuldu

Microsoft, Windows 11'in herkese açık ilk beta sürümünü yayınladı. Kullanıcılar, Windows Insider Programı üzerinden güncellemeyi yükleyebiliyor.

Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11, şimdiden oldukça ses getirdi.

Daha önce, yeni işletim sisteminin geliştirici beta sürümü yayınlayan Microsoft, şimdi de herkese açık sürümü kullanıma sundu.

HATA SAYISI AZALTILDI

Microsoft, genel beta sürümünün çok daha az hata içerdiğini ve böylece normal kullanıcıların güncellemeyi yükleyip deneyebileceğini belirtiyor.

WINDOWS 11 NASIL YÜKLENİR

Windows 11'in Developer sürümünü yüklemek için öncelikle Windows 10 yüklü bilgisayarınızdan Ayarlar › Windows Güncelleme › Windows Insider Programı yolunu izleyin

Yeni işletim sistemini hiç yüklememiş olan kullanıcılar,bu menüden Windows 11'in beta sürümünü yükleyebilir.

HER BİLGİSAYARA YÜKLENMİYOR

Windows 11, artık yeni dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarlarda yerleşik olarak bulunan TPM 2.0 güvenlik çipi istiyor. Bu çipe sahip olmayan bilgisayarlar, Windows 11 için uyumlu sayılmıyor.

Şimdilik kayıt defterindeki ilgili ayarları değiştirerek TPM 2.0 gereksinimi devre dışı bırakabiliyor. Ancak gelecekte Microsoft, buna karşı da bir önlem alabilir.

Son olarak, Windows 11 güncellemesini yükleyebilmek için aşağıdaki sistem gereksinimlerine sahip olmanız gerekecek:

Minimum: