Windows 11'in ilk büyük güncellemesi eylülde geliyor

Microsoft'un eylül ayında yayınlamaya hazırlandığı ilk büyük Windows 11 özellik güncellemesi hakkında bazı detaylar belli oldu.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11'in ilk büyük güncellemesi, eylül ayında yayınlanacak.

Microsoft henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamasa da güncellemenin 20 Eylül'de yayınlanabileceği söyleniyor.

İnternete sızdırılan ekran görüntüsü büyük güncellemenin Windows 11 2022 Güncellemesi adı altında kullanıma sunulacağını gösteriyor.

Öte yandan Microsoft, ekim ve kasım aylarında dağıtımı hızlandırarak güncellemenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Yeni özellikler yolda

Yeni özellikler açısından Windows 11 güncellemesi, görev çubuğu için merakla beklenen eksik özellik 'sürükle ve bırak' desteğini getirecek.

Ayrıca güncelleme, Mika ve Akrilik dahil olmak üzere hem WinUI hem de Fluent Design materyallerini kullanacak yeniden tasarlanmış bir Görev Yöneticisi ile birlikte gelecek.

Son olarak yeni güncelleme; Başlat menüsü iyileştirmeleri, daha hızlı bağlam menüleri, masaüstü için Windows Spotlight ve Dosya Gezgini'nde sekme desteği gibi özellikler sunacak.