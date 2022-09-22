Windows 11'in ilk büyük güncellemesi yayınlandı

Microsoft'un eylül ayında yayınlamaya hazırlandığı ilk büyük Windows 11 özellik güncellemesi yavaş yavaş dağıtılmaya başlandı.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11'in ilk büyük güncellemesi, eylül ayında kullanıma sunulacak.

Dağıtım başladı

Microsoft henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamasa da güncellemenin yavaş yavaş bazı kullanıcılara ulaştığı görülüyor.

Öte yandan Microsoft, ekim ve kasım aylarında dağıtımı hızlandırarak güncellemenin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Yeni özellikler yolda

Yeni özellikler açısından Windows 11 güncellemesi, görev çubuğu için merakla beklenen eksik özellik 'sürükle ve bırak' desteğini getirecek.

Ayrıca güncelleme, Mika ve Akrilik dahil olmak üzere hem WinUI hem de Fluent Design materyallerini kullanacak yeniden tasarlanmış bir Görev Yöneticisi ile birlikte gelecek.

Windows 11 2022 Güncellemesi, ayrıca Windows Studio Effects adlı yeni bir araç ve çok sayıda oyun geliştirmesi nedeniyle içerik oluşturucular ve oyuncular için de önemli imkanlar sunacak.

Ek olarak Microsoft, nihayet Windows 11'de Android uygulamaları desteği konusundaki taahhüdünü yerine getiriyor.

Android için Windows Alt Sistemi (WSA) tarafından desteklenen Amazon Appstore deneyimi şimdi 31 ülkeye daha genişliyor ve 20. bin Android uygulaması ve oyunları içeriyor.

Son olarak yeni güncelleme; Başlat menüsü iyileştirmeleri, daha hızlı bağlam menüleri, masaüstü için Windows Spotlight ve Dosya Gezgini'nde sekme desteği gibi özellikler sunacak.