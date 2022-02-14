Windows 11'in son güncellemesi, işlemcilerde ısınmaya neden oluyor

Windows 11'in son güncellemesi, işlemcilerde ısınmaya neden oluyor

Windows 11 işletim sistemi için yayınlanan son güncelleme, işlemcilerde aşırı ısınma sorununun ortaya çıkmasına neden oluyor.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştiren yeni Windows 11, bazı eleştirileri de beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar, Windows 11'in yavaş çalıştığından ve performans düşüşlerinden şikayet ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan güncelleme, nispeten bu performans sorunlarını çözüme kavuşturmuştu. Ancak son yapılan güncelleme ile işler yeniden tersine döndü.

İŞLEMCİLER ISINIYOR

Microsoft, kısa süre önce Windows 11 için KB5010414 (Build 22000.526) güncellemesini yayınladı.

Beta ve Sürüm Önizleme kanallarındaki test kullanıcılarına sunulan güncelleme bir takım iyileştirmeler ve düzeltmeler içeriyordu.

Ancak güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, CPU üzerindeki yükün arttığını ve bunun da aşırı ısınmaya yol açtığını fark etti. Reddit'ten birkaç kullanıcı buna widget'ların neden olduğunu söylüyor.

Öte yandan, yeni güncelleme ile gelen tek sorun aşırı ısınma değil. KB5010414 yüklendikten sonra yazıcıların da çalışmayı durdurduğu, güncelleme kaldırıldıktan sonra ise normale döndüğü belirtiliyor.

Microsoft henüz bildirilen şikayetlerle ilgili bir yorum yapmasa da kullanıcıların sürümleirni Windows 11 Build 22000.256'ya yükseltmemesi tavsiye ediliyor.