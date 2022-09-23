Windows 12 hakkında ilk açıklama geldi

Microsoft mühendislerinin, yeni nesil Windows 12 işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladıkları biliniyor. Şimdi ise şirket, resmi ağızdan açıklama yaptı.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Microsoft uzmanları, yeni nesil Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı. Windows 12 olarak adlandırılacak olan yeni işletim sisteminin tamamen farklı olacağı ve şirketin ayrı bir ekip kurduğu belirtiliyor.

Microsoft, önceki işletim sistemlerinin geliştirildiği altyapıyı Windows 12'de terk etmeyi planlıyor.

Windows 12 hakkında ilk açıklama

Windows Pazarlama Genel Müdürü Aaron Woodman'a, ortalıkta dolaşan Windows 12 söylentileri soruldu.

Deneyimli yönetici, yeni işletim sisteminden haberdar olmadığını ve şu anda Windows 11 için yıllık özellik güncellemeleri sunmaya odaklandıklarını belirtti.

Aaron Woodman, bu kaçamak yanıtı ile bir sonraki işletim sisteminin sistemin Windows 12 olacağı yönünde çıkan haberlere net bir cevap vermedi.

Windows 12, 2024'te yayınlanabilir

Bir sonraki sürümün, Windows 11'in piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra, yani 2024 için planlandığı bildiriliyor.

Uzmanlar, Windows 10 desteğinin 2025 yılına kadar devam edeceğini ve Windows 11 için bu tarihin henüz bilinmediğini söylüyor. Bu nedenle, Windows 12'nin 2024 yılından önce gelmeyeceğini söyleyebiliriz.