Petrol
106.93
0.62%
Euro
17.9498
1.33%
Dolar
17.5576
0.72%
Altın
964.57
0.52%
Borsa
2465
0.55%
Bitcoin
380.648
-0.97%
BTXN Coin
7.40
1.64%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Windows 12 için tarih belli oldu

    Microsoft mühendislerinin, yeni nesil Windows 12 işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladıkları biliniyor. Şimdi ise yeni işletim sisteminin ne zaman yayınlanacağı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Windows 12 için tarih belli oldu

    Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

    Microsoft uzmanları, yeni nesil Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı.

    Windows 12 olarak adlandırılacak olan yeni işletim sisteminin tamamen farklı olacağı ve şirketin ayrı bir ekip kurduğu belirtiliyor.

    Microsoft, önceki işletim sistemlerinin geliştirildiği altyapıyı Windows 12'de terk etmeyi planlıyor.

    Windows 11 2024'te yayınlanabilir

    Bir sonraki sürümün, Windows 11'in piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra, yani 2024 için planlandığı bildiriliyor.

    apple

    Uzmanlar, Windows 10 desteğinin 2025 yılına kadar devam edeceğini ve Windows 11 için bu tarihin henüz bilinmediğini söylüyor. Bu nedenle, Windows 12'nin 2024 yılından önce gelmeyeceğini söyleyebiliriz.


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
    3. Sayfa

    Adana'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Elazığ'da çaldığı televizyonu naylonla gizleyip el arabasıyla götürdü
    3. Sayfa

    Elazığ'da çaldığı televizyonu naylonla gizleyip el arabasıyla götürdü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir