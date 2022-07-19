Windows 12 için tarih belli oldu

Windows 12 için tarih belli oldu

Microsoft mühendislerinin, yeni nesil Windows 12 işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladıkları biliniyor. Şimdi ise yeni işletim sisteminin ne zaman yayınlanacağı ortaya çıktı.

Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulmuştu.

Microsoft uzmanları, yeni nesil Windows işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladı.

Windows 12 olarak adlandırılacak olan yeni işletim sisteminin tamamen farklı olacağı ve şirketin ayrı bir ekip kurduğu belirtiliyor.

Microsoft, önceki işletim sistemlerinin geliştirildiği altyapıyı Windows 12'de terk etmeyi planlıyor.

Windows 11 2024'te yayınlanabilir

Bir sonraki sürümün, Windows 11'in piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra, yani 2024 için planlandığı bildiriliyor.

Uzmanlar, Windows 10 desteğinin 2025 yılına kadar devam edeceğini ve Windows 11 için bu tarihin henüz bilinmediğini söylüyor. Bu nedenle, Windows 12'nin 2024 yılından önce gelmeyeceğini söyleyebiliriz.

