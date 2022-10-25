Windows 7 ve Windows 8.1 için Chrome desteği sonlanıyor

Windows 7 ve Windows 8.1 için Chrome desteği sonlanıyor

Google, gelecek yıl içinde Windows 7 ve Windows 8.1 uyumlu Chrome versiyonlarına olan desteği kesecek.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome'dan vazgeçmiyor.

Dünyanın en popüler tarayıcıları listesinde ilk sırada bulunan Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından tercih ediliyor.

Windows 7 ve Windows 8.1 Chrome desteği sona eriyor

Google, gelecek yıl içinde Windows 7 ve Windows 8.1 uyumlu en son Chrome versiyonlarına olan desteği sonlandıracak.

7 Şubat 2023’te çıkması planlanan Chrome 110, bu iki eski Microsoft işletim sistemini destekleyecek en son versiyonlar olacak.

2009 yılında Microsoft tarafından çeşitli bilgisayarlarda kullanılmak üzere piyasaya sürülen Windows 7 işletim sistemi, geçtiğimiz aylarda yolun sonuna gelmişti.

Microsoft, 14 Ocak 2020 tarihinde yayınladığı son güncelleme ile artık Windows 7 işletim sistemi kullanan bilgisayarlara destek vermeyi kesmişti.

Bunun yanı sıra; Windows 11 sürümünün piyasaya sürülmesi nedeniyle artık uygulamalar da Windows 7 desteğini sonlandırma kararı alıyor.

Google’a göre kurumsal Chrome kullanıcılarının yüzde 78’i Windows 10 ve 11'e geçişini tamamlasa da yüzde 21’i halen emekliye ayrılmış Windows 7 işletim sistemiyle yoluna devam ediyor.

Chrome çalışmaya devam edecek

Chrome, eski Windows sürümlerine olan desteğini sonlandırsa da tarayıcı bu işletim sistemlerinde çalışmaya devam edecek.

Ancak Windows 7 veya Windows 8.1 yüklü sistemler, Chrome için daha sonra gelecek güncellemeleri alamayacak.