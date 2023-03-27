Windows ekran görüntüsü aracındaki kritik güvenlik sorunu giderildi Güvenlik araştırmacıları, Windows 11 ve 10 ekran görüntüsü aracında kritik güvenlik açıkları tespit etmişti. Microsoft, yeni güncelleme ile sorunu çözdü.

Haber Merkezi

Güvenlik araştırmacıları, Microsoft’un Windows 11 için Ekran Alıntısı Aracı ve Windows 10’daki Alıntı ve Taslak araçlarının kritik bir güvenlik açığına sahip olduklarını ortaya çıkarmıştı.

Söz konusu ekran alıntısı araçlarıyla bir ekran görüntüsü alıp kaydettikten sonra, kırpıp aynı dosyaya tekrar kaydettiğinizde, veriler hâlâ dosyada mevcut olabiliyor.

Kullanıcı, ekrandaki sadece belirli bir alanın ekran görüntüsünü aldığını düşünüyor olsa da arka planda, görüntünün tamamı saklanıyor.

Bilgisayar korsanları uç noktada saklanan görüntünün tamamına ulaşırsa, kullanıcıya ait veriler sızdırılabilir.

Microsoft güncelleme yayınladı

Microsoft, Windows 10 ve 11’deki ekran görüntüsü alma açığına yönelik bir güncelleme yayınladı ve sorunu çözdü.

Otomatik güncellemeleri etkinleştirdiyseniz, Ekran Alıntısı Aracı sürümünün 10.2008.3001.0, Alıntı ve Taslak aracının sürümünün ise 11.2302.20.0 olması gerekiyor.

Etkilenen uygulamaların güncellendiğinden emin olmak için Mağaza uygulamasını açın ve Güncellemeleri al seçeneğini seçin.