Windows'un oyun modu, oyun performansını düşürüyor

Windows'un oyun performansını artırmak için sunduğu oyun modu özelliği, performansı daha da aşağılara çekiyor.

Microsoft tarafından ilk olarak 2017'de tanıtılan ve Windows 10'un içinde yerleşik halde bulunan oyun modu özelliği, işlemci ve ekran kartı kaynaklarını optimize ederek oyun performansını artırmayı amaçlıyor.

Ancak son zamanlarda gelen raporlar, oyun modunun tam tersini yaptığını söylüyor.

Oyu modu açık olan kullanıcılar, Call of Duty: Warzone ve League of Legends dahil olmak üzere birçok oyunda kasma ve donma problemi yaşıyor. Ayrıca bu özellik açıkken, oyunlardaki FPS değerleri de düşüyor.

AMD VE NVIDA EKRAN KARTLARINDA DA PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR

Windows 10'da yer alan oyun modu, AMD ve NVIDIA grafik kartlarına sahip bilgisayarlarda performansı oldukça düşürüyor.

AMD'nin Radeon RX 5700 XT, RX 570, RX 480, R9 290 ve Nvidia'nın GTX 980 ve GTX 1080 Ti grafik kartlarına sahip bilgisayarlar, performans kaybının en çok yaşandığı sistemler arasında gösteriliyor.

OYUN MODU NASIL KAPATILIR

Eğer siz de performans kaybı yaşamak istemiyorsanız, Windows 10'da yer alan oyun modu seçeneğini Ayarlar > Oyun > Oyun modu yolunu izleyerek kapatabilirsiniz.