X ismi başına bela oldu! Elon Musk'a hak talebi davası Elon Musk, Twitter'ın adını X ile değiştirmesinin ardından, başka bir ABD şirketi tarafından dava edildi.

ensonhaber.com

Sosyal medya şirketi Twitter'ı satın aldıktan sonra adını "X" olarak değiştiren Elon Musk, şimdilerde isim davasıyla uğraşmak zorunda.

X Social Media isimli ABD merkezli bir firma, Florida federal mahkemesinde Musk'ın temmuz ayında Twitter'ı yeniden adlandırmasının ticari marka hakkını ihlal ettiğini savundu.

Reklam ajansı, 2016'dan beri "X Sosyal Medya"yı kullanıyor ve Facebook reklamlarına 400 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını söylüyor.

"X" isminin yasaklanması gündemde

Google, X Corp.'un (Twitter) Wikipedia sayfasını en iyi sonuç olarak gösterdiğinden, X Social Media isimli şirket, artık kendi adına yönelik arama sonuçlarında daha alt sıralarda yer alıyor.

Şirket yetkilileri, Twitter'ın X adını aldıktan sonra gelir kaybına uğradıklarını söyleyerek "X" isminin değiştirilmesini talep etti.

Ayrıca şirket, 2016 yılından bu yana "X" ismini kullandıklarını söyleyerek Elon Musk'tan tazminat da istiyor.

X Social Media, davası öncesinde ağustos ayında Elon Musk'a bir durdurma ve vazgeçme mektubu gönderdiklerini, ancak olumsuz cevap aldıklarını da mahkemeye bildirdi.

Aslına bakacak olursak, Musk'ın "X" ismini kullandığı ilk günden itibaren bu tarz davaların açılacağına kesin gözüyle bakılıyordu.

Çünkü "X" harfi, yüzlerce ticari marka isminde bulunuyor ve bu şirketler gelecekte hak talebinde bulunabilir.