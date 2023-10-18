X (Twitter), yeni açılan hesaplardan yıllık ücret almaya başladı X yani eski adıyla Twitter, Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni hesap açan kullanıcılardan yıllık 1 dolar ücret talep ediyor.

ensonhaber.com

Elon Musk tarafından satın alınan sosyal medya devi Twitter, son zamanlarda aldığı kararlar ile tepki topluyor.

Adını "X" olarak değiştiren sosyal medya platformu, gelirlerini artırmak için farklı yollar aramaya başladı.

X, bugün "doğrulanmamış yeni" kullanıcılardan gönderilerle etkileşime girmeleri için yıllık 1 dolar ücret almak üzere yeni bir deneme başlattığını duyurdu.

İki ülkede test ediliyor

Şirket, bu testin şu anda Yeni Zelanda ve Filipinler'de kullanıldığını ve mevcut kullanıcıların etkilenmeyeceğini söyledi.

Kullanıcılar bu ücreti ödeyerek içerik gönderebilecek, beğenebilecek, yeniden gönderebilecek, yanıtlayabilecek, yer imlerine ekleyebilecek ve gönderilerden alıntı yapabilecek.

Öte yandan, ödeme yapmayı tercih etmeyen kullanıcılar ise sadece gönderileri okumak ve hesapları takip etmekle yetinecek.

Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, bu karar sayesinde bot hesapların azalacağını ve "spam" içerik sayısının düşeceğini söylüyor.

Elon Musk, geçtiğimiz ay tüm kullanıcıların platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade etmişti.

Bu uygulamanın bot ve sahte hesaplardan kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini ifade eden Musk, büyük tepki toplamıştı.