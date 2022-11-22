Petrol
88.26
0.93%
Euro
19.1067
0.17%
Dolar
18.6251
0.02%
Altın
1.044
0.33%
Borsa
4654
1.84%
Bitcoin
300.450
-2.03%
BTXN Coin
5.96
-2.29%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 12 C

    Xbox Game Pass aralık ayı oyunları belli oldu

    Kasım ayını sonuna doğru yaklaşırken, merakla beklenen Xbox Game Pass aralık ayı listesi de ortaya çıktı
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Xbox Game Pass aralık ayı oyunları belli oldu

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine aralık ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 3 yeni oyun eklenecek.

    Xbox Game Pass aralık oyunları

    • Hello Neighbor- 2 – 6 Aralık (konsollar ve PC)
    • Chained Echoes- 8 Aralık ((konsollar ve PC)
    • High On Life – 13 Aralık (konsollar, PC ve bulut)

    Sızdırılan liste, şimdilik sadece yukarıdaki oyunları içeriyor. Ancak gelecek günlerde listeye yeni oyunlar eklenebilir.

    game pass


    Kadıköy'de alkollü şahıs denetime takılınca gazetecilerin üstüne yürüdü
    3. Sayfa

    Kadıköy'de alkollü şahıs denetime takılınca gazetecilerin üstüne yürüdü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı sinyali
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı sinyali

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir