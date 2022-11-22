Xbox Game Pass aralık ayı oyunları belli oldu

Kasım ayını sonuna doğru yaklaşırken, merakla beklenen Xbox Game Pass aralık ayı listesi de ortaya çıktı

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine aralık ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 3 yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass aralık oyunları

Hello Neighbor- 2 – 6 Aralık (konsollar ve PC)

2 – 6 Aralık (konsollar ve PC) Chained Echoes- 8 Aralık ((konsollar ve PC)

8 Aralık ((konsollar ve PC) High On Life – 13 Aralık (konsollar, PC ve bulut)

Sızdırılan liste, şimdilik sadece yukarıdaki oyunları içeriyor. Ancak gelecek günlerde listeye yeni oyunlar eklenebilir.