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    Xbox Game Pass haziran ayı oyunları belli oldu

    Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 17:42
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:44
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    Xbox Game Pass haziran ayı oyunları belli oldu

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 6 yeni oyun eklenecek.

    Xbox Game Pass haziran ayı oyunları

    1 Haziran

    • For Honor: Marching Fire Edition - (Konsol, PC)

    2 Haziran

    • Ninja Gaiden: Master Collection - (Konsol, PC)

    7 Haziran

    • Assassin’s Creed Origins - (Konsol, PC)
    • Chorus - (Konsol, PC)
    • Disc Room - (Konsol, PC)
    • Spacelines from the Far Out - (Konsol, PC)

    xbox game pass

    15 Haziran'da kaldırılacak oyunlar:

    • Darkest Dungeon - (Konsol, PC)
    • Dungeons & Dragons: Dark Alliance - (Konsol, PC)
    • GreedFall - (Konsol, PC)
    • Limbo - (Konsol, PC)
    • Worms Rumble - (Konsol, PC)

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