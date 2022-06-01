Xbox Game Pass haziran ayı oyunları belli oldu

Xbox Game Pass haziran ayı oyunları belli oldu

Haziran ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine haziran ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 6 yeni oyun eklenecek.

Xbox Game Pass haziran ayı oyunları

1 Haziran

For Honor: Marching Fire Edition - (Konsol, PC)

2 Haziran

Ninja Gaiden: Master Collection - (Konsol, PC)

7 Haziran

Assassin’s Creed Origins - (Konsol, PC)

Chorus - (Konsol, PC)

Disc Room - (Konsol, PC)

Spacelines from the Far Out - (Konsol, PC)

15 Haziran'da kaldırılacak oyunlar: