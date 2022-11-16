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    Xbox Game Pass kasım ayı oyunları belli oldu

    Xbox Game Pass'e 15-29 Kasım 2022 tarihlerinde eklenecek oyunlar açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 15:27
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 15:52
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    Xbox Game Pass kasım ayı oyunları belli oldu

    Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı tanıyor.

    Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine kasım ayının ikinci yarısında eklenecek yeni oyunların isimleri ve tarihleri açıklandı.

    Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ikinci yarısında platforma 10 yeni oyun eklenecek.

    Xbox Game Pass kasım oyunları

    Eklendi:

    • Pentiment (Konsol ve PC)
    • Somerville (Konsol ve PC)

    17 Kasım:

    • Dune: Spice Wars (Ön İzleme) (PC)
    • Ghostlore (Ön İzleme) (PC)
    • Lapin (Konsol ve PC)
    • NORCO (Konsol)

    22 Kasım:

    • Gungrave G.O.R.E (Konsol ve PC)

    29 Kasım:

    • Insurgency: Sandstorm (Bulut ve Konsol)
    • Soccer Story (Konsol ve PC)
    • Warhammer 40,000: Darktide (PC)

    xbox

    30 Kasım'da kaldırılacak oyunlar

    • Archvale
    • Deeeer Simulator
    • Final Fantasy XIII-2
    • Mind Scanners
    • Mortal Shell
    • Space Warlord Organ Trading Simulator
    • Undungeon
    • Warhammer 40,000: Battlesector

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