Xbox Game Pass şubat ayı ücretsiz oyunları belli oldu

Şubat ayının ilk yarısında Xbox Game Pass platformuna eklenecek oyunların isimleri ve tarihleri belli oldu.

Xbox platformuna 2017 yılında gelen yeni üyelik paketi Game Pass, aylık belli bir ücret karşılığında birçok oyunu ekstra para vermeden oynama imkanı sunuyor.

Microsoft’un Xbox ve PC kullanıcıları için hizmete sunduğu Game Pass servisine şubat ayının ilk yarısında eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, bu ayın ilk yarısında platforma 10 yeni oyun eklenecek.

XBOX GAME PASS ŞUBAT OYUNLARI

3 Şubat

Contrast - (Konsol)

Dreamscaper - (Konsol, PC)

Telling Lies - (Konsol, PC)

10 Şubat

Besiege - (Konsol, PC)

CrossfireX - (Konsol)

Edge of Eternity - (Konsol, PC)

Skul: The Hero Slayer - (Konsol, PC)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom - (Konsol, PC)

14 Şubat