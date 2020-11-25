Xbox Live Gold abonelerine aralıkta sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu

Xbox Live Gold abonelerine aralıkta sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu

Aralık ayında, Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Ücretsiz oyunlar; Xbox 360, One, Series X ve S modellerinde oynanabilecek.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin aralık ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Bu ay abonelere sunulacak oyunlara baktığımızda, hepsinin Xbox One ve Xbox 360 oyunları olduğunu görüyoruz.

Ancak geriye dönük uyumluluk sayesinde oyunların tamamı yeni çıkan Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında da oynanabilecek.

Lafı daha fazla uzatmadan, aralık ayında ücretsiz sunulacak Xbox Live Gold oyunlarına göz atalım:

THE RAVEN REMASTERED

Xbox One

1-31 Aralık tarihleri arasında ücretsiz

BLEED 2

Xbox One

16 Aralık - 25 Ocak tarihleri arasında ücretsiz

SAINTS ROW: GAT OUT OF HELL

Xbox 360

1-15 Aralık tarihleri arasında ücretsiz

STACKING

Xbox 360

16-31 Aralık tarihleri arasında ücretsiz

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