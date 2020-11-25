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- Xbox Live Gold abonelerine aralıkta sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu
Xbox Live Gold abonelerine aralıkta sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu
Aralık ayında, Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Ücretsiz oyunlar; Xbox 360, One, Series X ve S modellerinde oynanabilecek.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 14:05
- Güncelleme : 25.11.2020 - 14:06
Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.
Xbox Live Gold abonelerinin aralık ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.
Bu ay abonelere sunulacak oyunlara baktığımızda, hepsinin Xbox One ve Xbox 360 oyunları olduğunu görüyoruz.
Ancak geriye dönük uyumluluk sayesinde oyunların tamamı yeni çıkan Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında da oynanabilecek.
Lafı daha fazla uzatmadan, aralık ayında ücretsiz sunulacak Xbox Live Gold oyunlarına göz atalım:
THE RAVEN REMASTERED
- Xbox One
- 1-31 Aralık tarihleri arasında ücretsiz
BLEED 2
- Xbox One
- 16 Aralık - 25 Ocak tarihleri arasında ücretsiz
SAINTS ROW: GAT OUT OF HELL
- Xbox 360
- 1-15 Aralık tarihleri arasında ücretsiz
STACKING
- Xbox 360
- 16-31 Aralık tarihleri arasında ücretsiz
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