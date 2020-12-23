Xbox Live Gold abonelerine ocakta sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu

Ocak ayında, Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Microsof'un açıklamasına göre, platformdaki oyunseverleri ocak ayında 4 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin ocak ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Ocak ayında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate aboneleri, dört farklı oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. Xbox, Xbox One ve Xbox 360 için gelecek olan ücretsiz oyunlar, farklı tarih aralıklarında erişilebilir olacak.

Ancak geriye dönük uyumluluk sayesinde oyunların tamamı yeni çıkan Xbox Series X ve Xbox Series S konsollarında da oynanabilecek.

Lafı daha fazla uzatmadan, ocak ayında ücretsiz sunulacak Xbox Live Gold oyunlarına göz atalım.





XBOX LIVE GOLD OCAK AYI OYUNLARI

Xbox One oyuncuları, ocak ayında Little Nightmares ve Dead Rising isimli iki oyuna ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Keyifli bir korku deneyimi sunan Little Nightmares, 1 Ocak'tan itibaren ücretsiz olacak. Zombi hikayeleriyle öne çıkan Dead Rising ise 16 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Xbox 360 oyuncuları, ocak ayında The King of Fighters XIII'e 1-15 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak sahip olabilecek.

Xbox Game Pass Ultimate ve Xbox Live Gold üyeleri için ocak ayında ücretsiz olacak son oyun ise 2004 yapımı FPS oyunu Breakdown olacak.

Breakdown, 16-31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz olarak indirilebilecek.