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    Xbox Live Gold eylül ayı ücretsiz oyunları

    Eylül ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Eylülde, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 17:46
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    Xbox Live Gold eylül ayı ücretsiz oyunları

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor. Xbox Live Gold abonelerinin eylül ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Ağustos ayında; Darksiders IIIYooka-LayleeLost Planet 3 ve Garou: Mark of the Wolves oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, eylülde yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

    XBOX LIVE GOLD EYLÜL AYI OYUNLARI

    Xbox Live Gold eylül ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    Warhammer: Chaosbane (1 Eylül - 30 Eylül) - Xbox One
    Mulaka (16 Eylül - 15 Ekim) - Xbox One
    Zone of the Enders HD Collection (1 Eylül - 15 Eylül) - Xbox 360
    Samurai Shodown II (16 Eylül - 30 Eylül) - Xbox 360

    Xbox Live Gold eylül ayı ücretsiz oyunları #1

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