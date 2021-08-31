Xbox Live Gold eylül ayı ücretsiz oyunları

Eylül ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Eylülde, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor. Xbox Live Gold abonelerinin eylül ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Ağustos ayında; Darksiders III, Yooka-Laylee, Lost Planet 3 ve Garou: Mark of the Wolves oyunlarını ücretsiz sunan Microsoft, eylülde yine 4 yeni oyunu abonelerine ücretsiz dağıtacak.

XBOX LIVE GOLD EYLÜL AYI OYUNLARI

Xbox Live Gold eylül ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

Warhammer: Chaosbane (1 Eylül - 30 Eylül) - Xbox One

Mulaka (16 Eylül - 15 Ekim) - Xbox One

Zone of the Enders HD Collection (1 Eylül - 15 Eylül) - Xbox 360

Samurai Shodown II (16 Eylül - 30 Eylül) - Xbox 360