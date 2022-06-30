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    Xbox Live Gold temmuz ayı ücretsiz oyunları

    Temmuz ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Temmuzda, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 12:46
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    Xbox Live Gold temmuz ayı ücretsiz oyunları

    Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

    Xbox Live Gold abonelerinin, temmuz ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

    Xbox Live Gold temmuz oyunları

    Xbox Live Gold temmuz ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

    Xbox One

    • Beasts of Maravilla Island (1 Temmuz - 31 Temmuz)
    • Relicta (16 Temmuz - 15 Ağustos)

    Xbox 360

    • Thrillville: Off the Rails (1 Temmuz - 15 Temmuz)
    • Torchlight (16 Temmuz - 31 Temmuz)

    xbox live gold

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.


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