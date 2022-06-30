Xbox Live Gold temmuz ayı ücretsiz oyunları

Temmuz ayında Xbox Live Gold abonelerine ücretsiz olarak sunulacak oyunlar açıklandı. Temmuzda, platformdaki oyunseverleri 4 farklı oyun bekliyor.

Microsoft'un Xbox kullanıcılarına özel oyun abonelik sistemi Xbox Live Gold, her ay abonelere bazı oyunları ücretsiz bir şekilde sunuyor.

Xbox Live Gold abonelerinin, temmuz ayında sahip olacağı ücretsiz oyunlar belli oldu.

Xbox Live Gold temmuz oyunları

Xbox Live Gold temmuz ayı oyunları, Xbox One ve Xbox 360 konsolları için yayınlanacak. Ancak geriye uyumluluk sayesinde tüm oyunlar Xbox Series X ve Xbox Series S üzerinden de oynanabilecek.

Xbox One

Beasts of Maravilla Island (1 Temmuz - 31 Temmuz)

Relicta (16 Temmuz - 15 Ağustos)

Xbox 360

Thrillville: Off the Rails (1 Temmuz - 15 Temmuz)

Torchlight (16 Temmuz - 31 Temmuz)

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.