Xbox patronundan itiraf: PlayStation'ı asla geçemeyiz Xbox patronu Phil Spencer, Xbox'ın PlayStation 5'i asla geçemeyeceğini söyledi.

ensonhaber.com

Son birkaç yıl içinde e-spor faaliyetlerinin de artmasıyla oyun sektörü, bir hayli popüler hale geldi. Bu da oyun konsollarına olan talebi artırdı.

ABD'li teknoloji devi Microsoft, her ne kadar Xbox konsoluyla oldukça iyi satış rakamları elde etse de PlayStation'un her zaman gerisinde kalıyor.

Xbox patronundan itiraf

Xbox patronu Phil Spencer, Xbox'ın Sony ve Nintendo'yu geçmeye çalışmadığını, çünkü bunu başaramayacaklarını söyledi.

Konsol satışlarında üçüncü sırada olduklarını ve diğer şirketlerin güçlü olduğunu belirten Spencer, büyük oyunlar yapmanın bile bunu değiştirmeyeceğini düşünüyor.

İlk dört haftasında 3.4 milyon satarak PlayStation tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu olan PS5, Amerika tarihinin en hızlı satan konsolu olarak da tarihe geçmişti.

Sony, son finans raporunda geride kalan çeyrekte 6.3 milyon PlayStation 5 sattığını açıkladı. Toplam satış rakamı ise 38.4 milyonu aştı.