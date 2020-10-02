Xbox Series S ve X'in Türkiye fiyatlarına zam geldi

Microsoft'un daha önce fiyatını açıkladığı Xbox Series S ve X'in ülkemizdeki satış fiyatları zamlandı. İşte yeni fiyatlar...

ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X ve S modellerinin, geçtiğimiz günlerde Türkiye fiyatları belli olmuştu.

Xbox Series S ve Xbox Series X, yurt dışında sırasıyla 299 ve 499 dolardan satışa çıkacak.

Xbox Series S modelinin Türkiye fiyatı 4 bin 699 TL, Xbox Series X'in fiyatı ise 7 bin 499 TL olarak açıklanmıştı. Ancak Microsoft, söz konusu fiyatları kendi web sitesinden sessizce kaldırmıştı.

FİYATLARA ZAM GELDİ

Bildiğiniz gibi oyun konsolları dahil pek çok ürünün fiyatına getirilen yüzde 50 ek gümrük vergisi, 10 Kasım tarihinde sona eriyordu ve Xbox Series X ve Series S modelleri de tam bu tarihte satışa çıkacaktı.

Ancak söz konusu ek gümrük vergisinin yıl sonuna kadar uzatılması, konsol fiyatlarını da etkiledi. Bu nedenle Xbox Series X'in yeni fiyatı 9 bin 299 TL, Series S'in yeni fiyatı ise 5 bin 399 TL'ye yükseldi.

PlayStation 5'in de benzer fiyatlarla satışa çıkması bekleniyor.