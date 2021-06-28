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- Xbox Series X Türkiye fiyatına zam geldi
Xbox Series X Türkiye fiyatına zam geldi
- Haber Merkezi
- 28.06.2021 - 14:09
- Güncelleme : 28.06.2021 - 14:15
ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X, geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkemizde satışa çıkmıştı.
Başlangıçta 8 bin 299 TL olarak açıklanan Xbox Series X fiyatı, zaman içerisinde sürekli değişiklik gösterdi.
İlave gümrük vergisi ve kur sebebiyle 9 bin 299 TL'ye kadar çıkan konsol fiyatı, birkaç ay içinde döviz kurunun düşmesi ve ilave gümrük vergisinin düşürülmesi ile birlikte 7 bin 499 TL'ye kadar gerilemişti.
YENİ BİR ZAM DAHA GELDİ
Son zamanlarda dolar kurunun hızla yükselmesiyle birlikte, Xbox Series X fiyatlarına zam geldi. Resmi satış kanallarında konsolun fiyatı 7 bin 499 TL'den, 7 bin 999 TL'ye yükseltildi.
Ülkemizde yükselen dolar kuru, oyunseverlere olumsuz olarak yansımaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde PlayStation Store'da yer alan birçok oyunda, ciddi fiyat artışları yaşanmıştı.