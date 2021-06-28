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    Xbox Series X Türkiye fiyatına zam geldi

    Microsoft'un daha yüksek performans hedefleyen Xbox Series X oyun konsolunun Türkiye fiyatı, yapılan zam sonrasında 8 bin TL'ye yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 14:15
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    Xbox Series X Türkiye fiyatına zam geldi

    ABD'li teknoloji devi Microsoft tarafından piyasaya sürülen ve PlayStation 5'in en büyük rakibi olarak gösterilen Xbox Series X, geçtiğimiz yıl kasım ayında ülkemizde satışa çıkmıştı.

    Başlangıçta  8 bin 299 TL olarak açıklanan Xbox Series X fiyatı, zaman içerisinde sürekli değişiklik gösterdi.

    İlave gümrük vergisi ve kur sebebiyle 9 bin 299 TL'ye kadar çıkan konsol fiyatı, birkaç ay içinde döviz kurunun düşmesi ve ilave gümrük vergisinin düşürülmesi ile birlikte 7 bin 499 TL'ye kadar gerilemişti.

    YENİ BİR ZAM DAHA GELDİ

    Son zamanlarda dolar kurunun hızla yükselmesiyle birlikte, Xbox Series X fiyatlarına zam geldi. Resmi satış kanallarında konsolun fiyatı 7 bin 499 TL'den, 7 bin 999 TL'ye yükseltildi.

    xbox series x

    Ülkemizde yükselen dolar kuru, oyunseverlere olumsuz olarak yansımaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde PlayStation Store'da yer alan birçok oyunda, ciddi fiyat artışları yaşanmıştı.

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