X'e (Twitter) iki yeni ücretli abonelik paketi geldi: İşte Türkiye fiyatları X, beklendiği gibi ücretli aboneliklerine iki yeni paket daha ekledi. Artık platformda Temel, Premium ve reklamsız deneyim sunan üç farklı abonelik paketi var.

ensonhaber.com

Elon Musk'ın satın almasıyla birlikte mavi tik hizmetini ücretli hale getiren Twitter, para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

Elon Musk, şimdi de ücretli aboneliklerine iki yeni paket daha ekledi. Artık platformda Temel, Premium ve reklamsız deneyim sunan üç farklı plan var.

Yeni aboneliklerin eklenmesiyle ücretli paketler, “Temel”, “Premium” ve “Premium+” olarak isimlendirildi.

Şu anda sadece web sürümünde yer alan paketlerin sunduğu özellikler ise şöyle:

Temel abonelik

En ucuz paket olarak karşımıza çıkan temel abonelik, mavi tik ve içerik üreterek para kazanma gibi özelliklerden yoksun.

Gönderi düzenleme ve gönderiyi geri alma gibi özellikler sunan bu paket, aynı zamanda kullanıcılara reklam da gösteriyor.

Temel aboneliğin aylık fiyatı 56,25 TL, yıllık fiyatı ise 598 TL olarak açıklandı.

Premium ve Premium+ abonelik

Premum ve Premium+ paketleri arasındaki en büyük fark reklamlar. Premium+ paketi hiç reklam içermezken, Premium paket ise kullanıcılara yarı yarıya daha az reklam gösteriyor.

Bunun dışında mavi tik, kişiselleştirilme özellikleri ve para kazanma gibi özellikler her iki pakette de karşımıza çıkıyor.

Premium paketin fiyatı aylık 150 TL, yıllık ise 1569 TL olarak açıklanırken, Premium+ aboneliğinin fiyatı aylık 300 TL, yıllık 3 bin 139 TL olarak belirlendi.

Son olarak, yukarıdaki paketlerin kademeli olarak kullanıma sunulduğunu ve henüz tüm kullanıcılar için aktif olmadığını belirtelim.