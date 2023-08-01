"X"i beğenmediyseniz: İşte Twitter'ı eski haline çevirmenin yolu Mavi kuş gitti, X geldi. Twitter'in yeni simgesine alışamayan kullanıcılar, eski haline çevirmek istiyor. Peki, Twitter simgesi nasıl eski haline getirilir? Adım adım haberimizde...

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Twitter, Elon Musk sahipliğinde adeta devrim yaşıyor.

Son değişiklik ise, adı ve simgesinde oldu.

Twitter'in mavi kuşu gitti, "X" geldi.

Kullanıcıların alışık olmadığı yeni simge, bazıları tarafından beğenilmedi. Öyle ki, eski haline döndürmenin yolları araştırılmaya başlandı.

Birkaç adımda Twitter'i eski haline getirmek mümkün. İşte izlemeniz gereken adımlar...

Twitter'i eskiye çevirmek için:

X’ten Twitter’a geri dönmek için iPhone’daki Kestirmeler uygulamasına gidin.

Yeni bir Kısayol ayarlamak için ekranınızın sağ üst köşesindeki mavi artı işaretine basın.

Alt kısımda ‘’Uygulamayı Aç’’ kısmını göreceksiniz. Ardından arama yerine X yazın ve devam edin.

"X" uygulamasını seçtikten sonra, ekranınızın alt kısmındaki gezinme çubuğundaki paylaş simgesine dokunun. Devamında "Ana Ekrana Ekle"yi seçin.

"Yeni Kestirme" kısmından logo ve uygulama ismini değiştirebilirsiniz. Bunun için Twitter logosunu internetten indirip, kısayol olarak aktarabilirsiniz.

Hepsi bu .