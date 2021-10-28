Xiaomi 11T ve 11T Pro Türkiye'ye geldi: İşte fiyatlar

Xiaomi'nin en yeni akıllı telefonları 11T ile 11T Pro, Türkiye pazarına giriş yaptı. İşte telefonların fiyatları ve öne çıkan özellikleri...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yaklaşık bir ay önce Xiaomi 11T ile 11T Pro'yu tanıtmıştı. Ülkemizdeki kullanıcıları fazla bekletmek istemeyen marka, yeni modellerini satışa sundu.

Gelin hep birlikte Xiaomi 11T ve 11T Pro'nun öne çıkan özelliklerine ve Türkiye fiyatlarına daha yakından bakalım.

XIAOMI 11T VE 11T PRO ÖZELİKLERİ

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonları, 6,67 inç büyüklüğünde 120 Hz yenileme oranı sunan AMOLED ekranlarla geliyor.

Ayrıca her iki modelde de birbiriyle aynı olan 108 MP, 8 MP ve 5 MP çözünürlük sunan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Xiaomi 11T'de 8 GB, 11T Pro'da ise 12GB RAM kapasitesi kullanılıyor.

Xiaomi 11T ile Xiaomi 11T Pro arasındaki en önemli fark kullanılan işlemciler. Xiaomi 11T Pro, Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alırken, 11T ise MediaTek Dimensity 1200 işlemcisini kullanıyor. Bu da telefonların fiyatlarında kendini belli ediyor.

Telefonları birbirinden ayıran bir diğer özellik ise hızlı şarj destekleri. Xiaomi 11T'de 67W olan hızlı şarj desteği, Pro modelinde 120W değerine çıkıyor.

XIAOMI 11T VE 11T PRO TÜRKİYE FİYATLARI

Xiaomi 11T (8 GB RAM + 256 GB depolama): 7 bin 499 TL

Xiaomi 11T Pro (12 GB RAM + 256 GB depolama): 8 bin 999 TL

Xiaomi 11T tüm özellikler:

Ekran: 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık

6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Dimensity 1200

MediaTek Dimensity 1200 RAM: 8 GB (LPDDR5)

8 GB (LPDDR5) Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 108 MP + 8 MP + 5 MP

108 MP + 8 MP + 5 MP Batarya: 5.000 mAh (67 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (67 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 11

Xiaomi 11T Pro tüm özellikler: