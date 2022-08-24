Xiaomi 12 Lite'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin amiral gemisi serisi 12'nin giriş modeli olan 12 Lite'ın ülkemizdeki satış fiyatı açıklandı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini tanıtmıştı.

Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X modellerine, uygun fiyatlı Xiaomi 12 Lite modeli de katılmıştı.

Yeni telefon, her ne kadar yurt dışında uygun fiyatlı olarak satılsa da ülkemizdeki fiyatının çok da uygun olduğunu söyleyemeyiz.

Xiaomi 12 Lite Türkiye fiyatı

Xiaomi Mi 12 Lite’ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama modelinin Türkiye fiyatı 16 bin 499 TL olarak açıklandı.

Telefonun 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 128 GB’lık modellerinin ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Xiaomi 12 Lite özellikleri

6.55 inç büyüklüğünde ve 2400 x 1080 çözünürlüğünde FullHD+ AMOLED ekranla gelen Xiaomi 12 Lite, gücünü Snapdragon 778G işlemcisinden alıyor.

6GB/8GB RAM ve 128GB/256GB depolama seçeneklerine sahip telefonun arka kısmında 108 MP + 8 MP + 2 MP olmak üzere üç kamera, ön kısmında ise 32 MP'lik tek bir kamera yer alıyor.

4300 mAh batarya kapasitesine sahip Xiaomi 12 Lite, aynı zamanda 67W hızlı şarjı da destekliyor.

