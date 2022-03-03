Xiaomi 12 modellerinin küresel tanıtım tarihi belli oldu

Xiaomi 12 serisinin 15 Mart'ta dünyaya tanıtılacağı açıklandı. İşte telefonların özellikleri ve muhtemel Avrupa fiyatları...

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, "Xiaomi 12" modeliyle 2022 yılına damga vurmak istiyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte Çinli şirket, yeni amiral gemisi modellerini kendi ülkesinde tanıtmıştı.

Seride tanıtılan modeller Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro ve Xiaomi 12X, etkinliğin ardından Çin'deki online platformlarda ve Mi Store'larda satışa sunulmuş, ancak dünya genelinde henüz satışa çıkmamıştı.

15 MART'TA TÜM DÜNYAYA TANITILACAK

Xiaomi, yeni amiral gemisi serisinin küresel lansmanını 15 Mart tarihinde gerçekleştirecek ve ardından telefonlar satışa sunulacak.

Xiaomi 12 serisinin hangi modellerinin Avrupa ve diğer bölgelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

XIAOMI 12 ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,73 inç büyüklüğünde QHD+, 120 Hz tazeleme, 1500 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX707) + 50 MP + 50 MP

Batarya: 4.600 mAh (120 watt kablolu, 50 watt kablosuz hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12X ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,28 inç büyüklüğünde FHD+, 120 Hz tazeleme, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870

RAM: 8 GB ya da 12 GB (LPDDR5)

Depolama: 128 GB ya da 256 GB (UFS 3.1)

Ön Kamera: 32 MP

Arka Kamera: 50 MP (IMX766) + 13 MP + makro kamera

Batarya: 4.500 mAh (67 watt kablolu hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

Bağlantı: 5G NR, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C

XIAOMI 12 AVRUPA FİYATLARI

Sızıntılara göre Xiaomi 12 Pro, versiyonlara göre değişiklik gösterse de 1000-1200 euro arasında bir fiyat etiketi ile pazara giriş yapacak.

8GB + 256GB ve 12GB + 256GB versiyonları ile karşımıza çıkacak olan Xiaomi 12 Pro'nun Türkiye fiyatı ise 20 bin liranın üzerine çıkacak.

Xiaomi 12 ise, Avrupa'da 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak. Telefonun fiyatının ise 800-900 euro arasında olması bekleniyor.

Serinin en uygun modeli Xiaomi 12X ise yine 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB olarak iki versiyonla satışa sunulacak. Bu modelin fiyatının ise 600-700 euro bandında olacağı söyleniyor..